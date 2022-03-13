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تمديد مهرجان زيتون الجوف الدولي إلى الخميس القادم

صحيفة البلادaccess_time10 / شعبان / 1443 هـ      13 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

سكاكا : البلاد

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بتمديد مهرجان زيتون الجوف الدولي الخامس عشر المقام بمركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا، حتى الخميس القادم.

وأوضحت اللجنة المنظِّمة لمهرجان زيتون الجوف الدولي أن التمديد يأتي نظراً لما يشهده المهرجان من إقبال كبير من الزوَّار بعد بدء إجازة الربيع.

يذكر أن المهرجان يضم عددًآ من المعارض منها: معرض الزيتون، ومعرض الزيتون بالعالم، والمعارض الحكومية، ويضم منطقة للمطاعم، ومنطقة للمقاهي، إضافة إلى سوق الأسر المنتجة، وبوليفارد الزيتون، كما يقدم عروضاً ترفيهية للأطفال وعروضًا وفعالياتٍ مختلفةً على المسرح الرئيسي.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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