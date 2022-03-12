محمد الخريجي يعرض 3 مليار دولار لشراء تشيلسي.. ما القصة؟

كشفت شبكة “Goal” اليوم السبت من مصادرها الخاصة عن عرض ضخم من رجل الأعمال السعودي محمد الخريجي لشراء نادي تشيلسي الإنجليزي بالفترة القادمة.

ويمر تشيلسي بأيام صعبة بعد تجميد أصول مالكه رومان أبراموفيتش لاتهامه بالتحالف مع مواطنه، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي شن حربًا عسكرية في أوكرانيا.

وأوضحت “Goal” أن محمد الخريجي يعتزم إحداث ثورة شاملة في تشيلسي عبر إعادة تطوير ملعب “ستامفورد بريدج” وتجديد عقود النجمين أزبيليكويتا ورودويغير.

وأبدى الخريجي استعداده ضخ 1.6 مليار يورو من أجل إعادة تطوير ملعب النادي، إضافة إلى إيجاد راعٍ قوي للقميص بدلًا من شركة “3” التي فسخت عقدها مؤخرًا.

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عرض محمد الخريجي لشراء تشيلسي يعتبر الثاني من نوعه “سعوديًا” مؤخرًا، بعد شراء صندوق الاستثمارات العامة لنادي نيوكاسل يونايتد عام 2021.

من المنتظر أن يصل العرض المالي المقدم من محمد الخريجي لشراء تشيلسي نحو 3 مليارات دولار، ورجّحت تقارير أن أبراموفيتش مستعد للبيع بأقل من هذا المبلغ.

ويتولى السيد محمد (39 عامًا) نجل عبد الإله الخريجي رئاسة إدارة شركة “الوسائل للدعاية والإعلان” كما أنه الرئيس التنفيذي لـ” الشركة العربية للتعهدات الفنية”.

ويُعرف عنه بحسب المصدر أنه مشجّع لتشيلسي وقد حضر المباراة الشهيرة للبلوز عام 2017 في الفوز أمام أرسنال 3-1 عندما راوغ هازارد من منتصف الملعب.