شاهد.. بايرن ميونيخ يسقط في فخ التعادل أمام هوفنهايم

وقع حامل اللقب بايرن ميونيخ في فخ التعادل 1-1 أمام مضيفه هوفنهايم السبت صمن مباريات المرحلة الـ26 من الدوري الألماني لكرة القدم “بوندسليغا”.

واستقبل هوفنهايم نظيره بايرن ميونيخ في ملعب “بريزيرو أرينا” أمام 25 ألف مشجّع في المدرجات، وبصافرة تحكيمية من الدولي الألماني روبرت شرودر.

افتتح أصحاب الأرض التهديف أولًا عبر النمساوي كريستوفر باومغارتنر في الدقيقة 32 وعادل البولندي روبرت ليفاندوفسكي لبايرن ميونيخ في الدقيقة 47.

بهذه النتيجة عزز بايرن ميونيخ صدارته للائحة الترتيب بواقع 60 نقطة، بعيدًا عن الملاحق بوروسيا دورتموند الذي يمتلك 50 نقطة، ولديه مباراتين مؤجلتين.

كما أن بايرن ميونيخ كسر رقمه القياسي السابق وأصبح أكثر فريق في تاريخ الدوري الألماني، يسجل في عدد مباريات متتالية وصل إلى الرقم 73 مباراة.

شاهد ملخص وأهداف مباراة بايرن ميونيخ وهوفنهايم 1-1

Robert Lewandowski found the leveller but @TSGHoffenheimEN hold on to a well-deserved point against @FCBayernEN… 👀📺 pic.twitter.com/bJYLi6cIOk

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) March 12, 2022