الرياضة الغيابات تداهم الهلال قبل مواجهة الرائد

الرياض – محمد الجليحي

أنهى فريق الهلال استعداداته لمواجهة نظيره فريق الرائد، بإجراء تدريبات تكتيكية حاول المدرب الأرجنتيني دياز من خلالها تطبيق الخطة المزمع انتهاجها خلال مواجهة الرائد ضمن الجولة 24 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. شهدت الحصة التدريبية غياب المدافع علي البليهي للإصابة، مع إراحة سالم الدوسري وعبدالله المعيوف، وبالتالي غيابهما عن المباراة. وشارك في جزء من المران محمد البريك بعد تعافيه من الإصابة. على الجانب الآخر، أتم فريق الرائد تحضيراته لمواجهة الهلال بعمل تدريباته على ملعب النادي مع استعانة المدرب بعدد من اللاعبين غير الأساسيين؛ نظير غياب بعض الأساسيين مثل كريم البركاوي ومحمد فوزير وعقيل بالغيث.