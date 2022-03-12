الجوف تستعرض تسجيل زيتونها بموسوعة جينيس بمهرجانها الدولي

سكاكا : البلاد

تستعرض منطقة الجوف في مهرجان زيتون الجوف الدولي دخولها موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية منذ عام 2018 ، كأكبر مزرعة حديثة لزراعة الزيتون في العالم ، حيث سجلت أكبر عدد من أشجار الزيتون في بستان واحد على مستوى العالم.

وسجلت الرقم القياسي العالمي بحصول شركة الجوف للتنمية الزراعية على شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية في حجم المساحة والإنتاج، من خلال أكبر حيازة زراعية تصل إلى 5 ملايين شجرة زيتون، تنتج سنوياً 33 ألف طن من ثمر الزيتون، و 5500 طن من الزيت، وتعمل الشركة على زراعة مليون شجرة زيتون خلال العام الجاري.

كما حصدت منتجات زيتون الجوف والزيت جوائز في العديد من المحافل الدولية، منها جائزة أفضل زيت زيتون بكر في أندريا بإيطاليا ويطلق عليها جائزة BIOL وسط منافسة 120 شركة، كما اختيرت إحدى الشركات الوطنية بالجوف ضمن أفضل 20 شركة عالمية متخصصة في إنتاج زيت الزيتون العضوي في المسابقة الدولية لزيت الزيتون في العاصمة الصينية بكين عقب منافسة مع 100 شركة من أنحاء العالم.

وشارك زيت زيتون الجوف العضوي في معرض بايوفاخ في ألمانيا، وحصل على جائزة الإنتاج العضوي ECOCERT-IFOA، وحصد زيت الجوف المركز السادس عالمياً في مسابقة ألمانية، كما حصلت شركة الجوف على شهادة الأيزو 22000 الخاصة بسلامة الغذاء، وحصل زيتها على شهادة من أحد المراكز المتخصصة بالزراعات العضوية COAE.