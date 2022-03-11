12 مارس البدء في إزالة النزهة والسلامة ومدائن الفهد2

جدة : البلاد

كشفت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة عن استمرار أعمال إزالة الأحياء العشوائية والتي يبلغ عددها 34 حيا، وفق المواعيد المعلن عنها سابقا، وتشمل الازالة بتاريخ 12 مارس، حي النزهة وحي السلامة وحي مدائن الفهد 2.

حيث من المتوقع الانتهاء من إزالة 22 حيا عشوائيا، قبل حلول شهر مضان المبارك . وأوضحت اللجنة بأنه لا توجد أعمال إزالة في شهر رمضان المبارك، في حين سيجري استئناف أعمال إزالة 12 حيا المتبقية بعد شهر رمضان والتي تشمل أحياء:

(بني مالك – الورود – مشرفة – الجامعة – الرحاب – العزيزية – الروابي – الربوة – المنتزهات- قويزة – العدل والفضل – أم السلم وكيلو14 الشمالي).