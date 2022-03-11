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وزير الخارجية ونظيره البولندي يبحثان المستجدات

صحيفة البلادaccess_time8 / شعبان / 1443 هـ      11 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – البلاد

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، أمس، وزيرة الخارجية والتعاون الشرق أفريقي في جمهورية تنزانيا المتحدة ليبراتا مولامولا.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تنزانيا المتحدة عبدالله بن علي الشريان. من جهة ثانية أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، أمس بوزير خارجية بولندا زبيغنيف راو.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة لتبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم والجهود المبذولة تجاهها.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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