نيوكاسل يهزم ساوثهامبتون ويواصل التقدم في البريميرليغ

واصل نيوكاسل عروضه القوية وحقق الخميس انتصارًا صعبًا أمام ساوثهامبتون 2-1 في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 31 نقطة في المركز الـ14 على لائحة ترتيب البريميرليغ، بعد أن حصد انتصاره السادس من آخر 7 مباريات في المسابقة.

أقيمت المباراة بين الفريقين في أرضية ملعب “سانت ماري” معقل ساوثهامبتون جنوبي البلاد، بصافرة تحكيمية من الحكم الإنجليزي كيفين فريند.



صفقات نيوكاسل الشتوية تحسم النقاط الـ3 أمام ساوثهامبتون

سجّل هدفي “الماغبايس” ضد ساوثهامبتون، كل من النيوزلندي كريس وود في الدقيقة 32، والبرازيلي برونو غيماريش في الدقيقة 52، وكلا اللاعبين وفدا إلى نيوكاسل في انتقالات الشتاء الماضي، فيما دوّن على هدف “الساينتس” الوحيد اللاعب الاسكتلندي سيتورات دي أرمسترونغ في الدقيقة 25.



أول أهداف كريس وود وغيماريتش بقميص نيوكاسل

وحملت المباراة ضد ساوثهامبتون أول أهداف الثنائي، المهاجم كريس وود و صانع الألعاب برونو غيماريتش على الإطلاق مع نيوكاسل يونايتد.

نيوكاسل يحقق 19 نقطة من أصل 21

في آخر 7 لقاءات بالدوري الإنجليزي، حقق نيوكاسل 19 نقطة من أصل 21 ممكنة، عندما فاز في 6 مناسبات وتعادل في واحدة، من دون خسائر.

ساوثامبتون 1-2 نيوكاسل

نيوكاســـل 2-1 برايــتــون

برينتـــفورد 0-2 نيوكاسـل

وست هـام 1-1 نيوكاسـل

نيوكاســل 1-0 أستون فيلا

نيوكاســل 3-1 إيفـــرتــون

لـــيـــــــدز 0-1 نيوكاســل