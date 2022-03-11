في اليوم العالمي للكلى..اتبع هذه النصائح للحفاظ على صحتها!

أوصت مؤسسة france rein في اليوم العالمي للكلى ببعض النصائح التي يجب اتباعها للحفاظ على صح الكلى وخصوصا بالنسب لمرضى السكري والضغط العالي والسمنة، وذلك عن طريق تجنب البقاء لمدة 48 ساعة دون ممارسة النشاط البدني، بالإضافة إلى تناول الطعام بطريقة منتظمة .
كما يحذر الخبراء من تناول الأطعمة الغنية بالملح لأنه يسبب ارتفاع ضغط الدم ومن ثم ينتج عنه تلف في الكلى ، كما يوصي الأطباء أيضا بتقليل تناول اللحوم والأسماك والبيض ، لأن البروتين الزائد عن الحد يرهق الكلى ويضرها في النهاية .
يجب تناول كمية وفيرة من الماء على مدار اليوم ، بالإضافة إلى التوقف عن التدخين ، والتوقف عن تناول المسكنات ، وتجنب استخدام العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات مثل الإيبروبروفين ساما للكلى ، وهو ما ينطبق أيضا على مدرات البول .