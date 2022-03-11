طريقة عمل دونات بحشو كريمة الشوكولاتة بالبندق

لمحبي المعجنات والشوكولاتة وصفة رائعة لدونات بحشو الشوكولاتة الغنية

المقادير اللازمة

للعجين

كيلو دقيق

50 جرام خميرة

2 بيضة

100 جرام زبدة طرية

1/2 كوب سكر

2 كوب حليب دافئ

رشة ملح

للحشوة

كريمة شوكولاتة بالبندق أو أي كريمة شوكولاتة آخري

طريقة العمل

ضعي جميع مكونات العجين ما عدا الملح في وعاء الخلاط واعجني لمدة 6 دقائق

أضيفي الملح واستمري في العجن لمدة دقيقة أخرى

غطيها بمنشفة واتركيها في مكان دافئ لتنتفخ

بمجرد أن يتضاعف حجم العجين ثلاث مرات

اعطيه ضربة صغيرة لطرد الهواء وقسميه إلى قسمين متساويين

رشي سطح العمل بقليل من الدقيق ولفي جزء من العجين عليه

تفرد جيدًا حتى يتم الحصول على كرة مستديرة كبيرة ورفيعة

تقطع بقطاعة دائرية 15 قطعة او حسب الرغبة

ضعي القليل من الشوكولاتة في وسط كل دائرة

إغلقيها بالأصابع في كرة مستديرة

شدي الحواف بإحكام واتركيها جانبًا

كرري العملية بالجزء الآخر من العجين

عندما تكون جميع الكرات جاهزة اتركيها ترتاح لمدة نصف ساعة

املأ قدرًا متوسطًا بالزيت إلى النصف

دعي الزيت يسخن

ضعي بعضًا من كرات العجين في الزيت بالقدر الذي يمكن أن تتحرك فيه بحرية

نلفها بالملعقة حتى تصبح ذهبية اللون من جميع الجهات وننقلها إلى مصفاة

استمر بقلي كل كرات العجين

قدميها ساخنة مع صوص الشوكولاتة