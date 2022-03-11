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تمديد التمويل المضمون عاما إضافيا

صحيفة البلادaccess_time8 / شعبان / 1443 هـ      11 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- البلاد

أعلن البنك المركزي السعودي تمديد فترة برنامج التمويل المضمون – أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص – مدة عام إضافي حتى 14 مارس من العام القادم 2023م.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من دور البنك المركزي السعودي في تعزيز الثقة في القطاع المالي ودعم النمو الاقتصادي، وتعزيز مساهمة البنك المركزي في دعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من تجاوز التحديات التي صاحبت جائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المعتمدة لمواجهتها.

وأوضح البنك المركزي السعودي، أنه يمكن الاستفادة من برنامج التمويل المضمون من خلال البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف البنك المركزي، المشتركة مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة”.

الجدير بالذكر، أن عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون منذ انطلاقه في 14 مارس 2020م حتى تاريخه تجاوز 13 ألف عقد، بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 11 مليار ريال.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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