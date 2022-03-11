تدمير أكثر من 3200 منشأة عسكرية أوكرانية

البلاد : وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت بأسلحة عالية الدقة عددا من المنشآت العسكرية الأوكرانية صباح اليوم الجمعة، وأن إجمالي الأهداف التي تم تدميرها بلغ 3213 منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وقالت الوزارة في بيان: “تم تعطيل مطارين عسكريين في لوتسك وإفانو-فرانكوفسك بغرب أوكرانيا”، بحسب مااوردته قناة”آر تي عربية”الروسية.

وأضافت الوزارة: “تم إسقاط 3 مروحيات و 8 مسيرات أوكرانية، بينها 5 طراز /بيرقدار تي بي-2/ خلال يوم”.

كانت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أعلنت في بيان أمس الأول الأربعاء تدمير أو إتلاف 49 طائرة روسية و81 مروحية ونحو 317 دبابة للقوات الروسية.

كما ذكرت الهيئة أن القوات الروسية فقدت أكثر من 12 ألف جندي منذ بدء الحرب في 24 شباط/فبراير.

يشار إلى أن روسيا قد أعلنت عن مقتل ما يقل عن 500 جندي فقط.

ويتعذر التحقق على نحو مستقل من الأرقام التي تعلنها روسيا وأوكرانيا.