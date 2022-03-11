الخليج يتخطى الأهلي في ممتاز اليد

الدمام- حمودالزهراني
تغلب فريق الخليج على مستضيفه الأهلي بنتيجة (28-24) في اللقاء التي جمعهما على صالة النادي الأهلي بجدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد، ليرفع الخليج رصيده النقطي إلى 25 نقطة في وصافة الترتيب، ويتجمد رصيد الأهلي عند 8 نقاط في المركز العاشر.
وتستكمل بقية مواجهات الجولة يوم غد السبت بـ 5 مواجهات، ستبث منها 3 مواجهات تلفزيونياً عبر قناة SSC وسيصاحبها استديو تحليلي للمواجهات الثلاث.
مضر × الزلفي
يستضيف مضر المتصدر بـ 25 نقطة منافسه فريق الزلفي الذي يأتي ثامناً بـ 10 نقاط، على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف، في تمام الساعة 3:00 مساءً، وستبث المباراة تلفزيونياً على قنوات SSC الرياضية.
العدالة × المحيط
ويلتقي العدالة الذي يمتلك نقطتين في المركز الحادي عشر مع صاحب المركز التاسع برصيد 9 نقاط فريق المحيط، عند الساعة 3:00 مساءً على صالة مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.