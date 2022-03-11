الرياضة

الخليج يتخطى الأهلي في ممتاز اليد

صحيفة البلادaccess_time8 / شعبان / 1443 هـ      11 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام- حمودالزهراني
تغلب فريق الخليج على مستضيفه الأهلي بنتيجة (28-24) في اللقاء التي جمعهما على صالة النادي الأهلي بجدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد، ليرفع الخليج رصيده النقطي إلى 25 نقطة في وصافة الترتيب، ويتجمد رصيد الأهلي عند 8 نقاط في المركز العاشر.

وتستكمل بقية مواجهات الجولة يوم غد السبت بـ 5 مواجهات، ستبث منها 3 مواجهات تلفزيونياً عبر قناة SSC وسيصاحبها استديو تحليلي للمواجهات الثلاث.

مضر × الزلفي
يستضيف مضر المتصدر بـ 25 نقطة منافسه فريق الزلفي الذي يأتي ثامناً بـ 10 نقاط، على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف، في تمام الساعة 3:00 مساءً، وستبث المباراة تلفزيونياً على قنوات SSC الرياضية.

العدالة × المحيط
ويلتقي العدالة الذي يمتلك نقطتين في المركز الحادي عشر مع صاحب المركز التاسع برصيد 9 نقاط فريق المحيط، عند الساعة 3:00 مساءً على صالة مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

 

السلام × القارة
يتواجه متذيل الترتيب بنقطة واحدة فريق السلام مع صاحب المركز السادس بـ 13 نقطة فريق القارة، في تمام الساعة 3:00 مساءً، على صالة نادي النهضة بالدمام.

الصفا x الوحدة
يواجه الصفا نظيره الوحدة اللذين يمتلكان نفس الرصيد النقطي بواقع 16 نقطة، إذ يأتي الوحدة رابعًا والصفا خامساً بفارق الأهداف، وستجمعهما المواجهة في تمام الساعة 5:00 مساءً، على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، وستبث المباراة تلفزيونياً على قنوات SSC الرياضية.

الترجي × النور
في آخر المواجهات، يلعب الترجي صاحب المركز السابع برصيد 13 نقطة، مع نظيره فريق النور الذي يمتلك 20 نقطة تضعه كثالث الترتيب، وستلعب المواجهة على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف عند الساعة 7:00 مساءً، وستبث كذلك تلفزيونياً على قنوات SSC الرياضية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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