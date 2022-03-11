التعادل يخيم على مواجهة الاتفاق والنصر

متابعة- محمود العوضي
رفض فريق النصر الهزيمة أمام مستضيفه الاتفاق، وتعادل معه بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـرابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
سجل هدفي الاتفاق، محمد الكويكبي في الدقيقة 28، وروبن كوايسون في الدقيقة 35 من زمن شوط اللقاء الأول، بينما جاء هدفا النصر عن طريق عبدالله الخطيب بالخطأ في مرماه في الدقيقة 51، ومارتينيز في الدقيقة 62.
بتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 45 نقطة بالمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما وصل الاتفاق إلى 24 نقطة بالمركز الرابع عشر.