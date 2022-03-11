الرياضة

التعادل يخيم على مواجهة الاتفاق والنصر

صحيفة البلادaccess_time8 / شعبان / 1443 هـ      11 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

متابعة- محمود العوضي
رفض فريق النصر الهزيمة أمام مستضيفه الاتفاق، وتعادل معه بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـرابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل هدفي الاتفاق، محمد الكويكبي في الدقيقة 28، وروبن كوايسون في الدقيقة 35 من زمن شوط اللقاء الأول، بينما جاء هدفا النصر عن طريق عبدالله الخطيب بالخطأ في مرماه في الدقيقة 51، ومارتينيز في الدقيقة 62.

بتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 45 نقطة بالمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما وصل الاتفاق إلى 24 نقطة بالمركز الرابع عشر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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