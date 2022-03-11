إقبال متزايد على مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي

المدينة المنورة : البلاد

يشهد مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة, إقبالاً متزايداً من الزوار والمعتمرين, بعد رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا مطلع الشهر الحالي، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة في الأماكن المغلقة.

وعملت شركة طيبة لتشغيل المطارات المشغل للمطار بإشراف الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية في المطار لتقديم كافة التسهيلات، للارتقاء بجودة الخدمات لتحقيق رؤية وتطلعات الحكومة الرشيدة في سبيل سلامة وراحة المعتمرين والزوار، ومنذ إعلان رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة كورونا بلغ عدد المعتمرين والزوار القادمين والمغادرين دولياً أكثر من 56 ألف مسافر.

عدسة وكالة الأنباء السعودية “واس” رصدت عددًا من المعتمرين والزوار، عند وصولهم مدينة المصطفى -صلى الله عليه وسلم-.