(80) مليونا لصيانة الأنفاق بالعاصمة المقدسة

مكة المكرمة ـ أحمد الاحمدي

شكلت أمانة العاصمة المقدسة عددًا من الفرق الفنية لمتابعة صيانة شبكة الأنفاق الموجودة بمكة المكرمة، وتهيئة الشبكات الكهربائية والمصابيح وأجهزة الإنذار والحريق وتفقد عناصر الشبكة وجميع مكوناتها من إضاءة وأنظمة تهوية وإطفاء ووسائل سلامة وغيرها.

واعتمدت الأمانة مؤخراً (80) مليون ريال، لتأهيل 23 نفقًا بإجمالي أطوال (13.331م) تمثل نسبة (55.17%) من عدد الأنفاق المستلمة، وهي المرحلة الأولى من برامج أعمال التأهيل، حيث قسمت هذه المرحلة إلى أربعة مجموعات تشمل تأهيل وإصلاح العيوب الظاهرة على الهياكل الإنشائية لهذه الأنفاق كالتشققات السطيحة وفواصل التمدد مع استحداث بعض الأنظمة الإلكتروميكانيكية كنظام المراقبة التلفزيونية ونظام إطفاء الحريق واستبدال مراوح التهوية النفاثة القديمة للوصول للمستوى المناسب للاستخدام الآمن.

يذكر أن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة شبكة ضخمة من الأنفاق تضم أكثر من (60) نفقا بإجمالي أطوال حوالي (34,730 م) ما بين أنفاق للمشاة وأخرى للسيارات، صممت وفق أعلى معايير السلامة، حيث تحتوي على العديد من وحدات الإنارة المتطورة والمراوحة النفاثة ومضخات المياه وشبكات إطفاء الحريق والحساسات وأنظمة الحاسب الآلي وغيرها.