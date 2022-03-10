6 آلاف سيارة تالفة أزالتها أمانة العاصمة المقدسة

مكة المكرمة ـ أحمد الاحمدي

أزالت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة البلديات أكثر من 6000 سيارة تالفة في الأحياء والمحافظات والبلديات المرتبطة بالأمانة بمختلف نواحي مكة المكرمة، تشكل خطرًا بإعاقة الحركة المرورية ومضايقة المارة وتشويه المظهر الحضاري.

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، أن عدد السيارات والهياكل المرفوعة بلغ خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 1443هـ (6316)، حيث نقل 1815 سيارة مُلاكُها، في حين أزيلت 4546 مركبة بعد وضع الملصق التحذيري وانتهاء المهلة المحددة لها.

وأشار إلى أن فرق الأمانة الميدانية تعمل على مدار العام لحصر تلك المركبات المهملة والهياكل التالفة تمهيدًا لرفعها وإزالتها، مبينًا أن آلية معالجة ظاهرة المركبات المهملة والتالفة مستمرة على قدم وساق بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك حتى يقضى على هذه الظاهرة التي قد يترتب عليها العديد من الآثار السلبية، ولتحسين المشهد الحضري وإزالة التشوهات البصرية,