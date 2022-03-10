نادي جدة للصم بطل بطولة المملكة لألعاب القوى

الدمام – حمودالزهراني

حقق نادي جدة للصم المركز الأول في بطولة المملكة لألعاب القوى التي نظمها الاتحاد السعودي لرياضة الصم على ملاعب نادي العروبة بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف بمشاركة 24 فريق من الأندية والمراكز من مختلف مناطق المملكة المسجلة في البرنامج الزمني لهذا الموسم الرياضي 2022 للاتحاد واشتملت على 12 منافسة.

وتسلم نادي جدة للصم كأس المركز الأول من رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم الدكتور سعيد القحطاني الذي توج اصحاب المراكز الاولى بحضور رؤساء المراكز والأندية المشاركة والمدير التنفيذي للاتحاد الاستاذ عبدالله العيسى ومدير مكتب وزارة الرياضة بالجوف الأستاذ مريح المريح .

وجاء مركز القطيف للصم في المركز الثاني ونادي الرياض للصم في المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة .

وتم خلال مراسم التتويج تكريم مدير وزارة الرياضة بالجوف الأستاذ مريح المريح وتكريم نادي العروبة على الاستضافة وتم كذلك تكريم مدير نادي ذوي الاحتياجات الخاصة بالجوف الأستاذ عبدالله المريح على خدمته في السنوات الماضية لجميع الصم في الجوف وتم تكريم رئيس مجلس إدارة نادي الجوف لذوي الإعاقة الأستاذ فهيد عشوي الشمري وتم تكريم الاستاذ سعود الدندني على خدمته للصم في الجوف وتم تكريم رئيس مركز الصم في الجوف الأستاذ بندر مهجع .