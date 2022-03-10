طريقة عمل تارت الفواكه بالكاسترد

وصفة لذيذة أكثر من تورتة الفاكهة الكلاسيكية مع حشوة الكاسترد الكريمية

المقادير اللازمة

للعجينة

3 1/3 أكواب دقيق لجميع الأغراض 450 غ

1/2 ملعقة صغيرة ملح

16 ملعقة كبيرة زبدة غير مملحة ومقطعة إلى مكعبات

6 صفار بيض

1 2/3 كوب سكر بودرة 160 جم

1 ملعقة صغيرة فانيليا

لتحضير كريمة الكاسترد

2 كوب حليب كامل الدسم 473 مل

فانيليا

6 صفار بيض

2/3 كوب سكر 135 جم

1/4 كوب نشا ذرة 32 جرام

1 ملعقة كبيرة زبدة باردة غير مملحة 14 جم

للوجه

1/2 كوب مربى مشمش

1 ملعقة كبيرة ماء

3 أكواب فواكه مشكلة

طريقة العمل

العجينة

اخفقي مكعبات الزبدة والسكر والملح والفانيليا لمدة دقيقتين أو حتى تصبح متجانسة

يضاف صفار البيض ويخلط حتى يتجانس

أضيفي الدقيق واخلطي حوالي 45 ثانية

تبرد بالثلاجة لمدة ساعة

افردي العجين في قالب تارت

بردي التارت لمدة نصف ساعة على الأقل

اخبزيها على حرارة 320 فهرنهايت لمدة 12-15 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون

يخرج ويبرد

لكريمة الكاسترد

في قدر سخني الحليب والفانيليا حتى الغليان على نار متوسطة

أطفئي النار على الفور واتركيها جانباً لمدة 15 دقيقة.

في وعاء اخفقي صفار البيض والسكر حتى يصبح الخليط خفيفًا ورقيقًا

أضيفي نشا الذرة واخفقي بقوة حتى تختفي الكتل

اخفقي 1/4 كوب من مزيج الحليب الساخن حتى يتجانس

اخفقي في خليط الحليب الساخن المتبقي مع الاحتفاظ بالقدر

يسكب المزيج من خلال مصفاة مرة أخرى في القدر

يطهى على نار متوسطة مع الخفق باستمرار حتى يتكاثف ويغلي ببطء

نرفع عن النار ونقلب الزبدة

دعيها تبرد قليلا وقومي بتغطيته بغلاف بلاستيكي اضغطي برفق على البلاستيك على السطح لمنع تشكل قشرة

تبرد لمدة ساعتين على الأقل أو حتى تصبح جاهزة للتقديم

التقديم

سخني نصف كوب من مربى المشمش و ملعقة كبيرة ماء في وعاء

تخلط معا وتصفى

اخفقي كريمة الكاسترد حتى تصبح ناعمة

انقليه إلى كيس الأنابيب واملأي التارت المبرد

جرب واجعل تجمعًا ممتعًا مع الكثير من الألوان

ادهني الفاكهة بمزيج مربى المشمش سيساعد ذلك في الحفاظ على الفاكهة ومنحها لمعانًا جميلًا

يقدم