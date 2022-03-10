ضبط عمالة مخالفة تسوق 58 ألف عبوة معسلات مغشوشة

الرياض : البلاد

نفَّذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت المشتبه تورطها في ارتكاب جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر ومخالفة أنظمة حماية المستهلك.

وضبط مراقبو الوزارة والهيئة ثلاثة من العمالة المخالفة تزاول أنشطتها في ساعات متأخرة من الليل بجنوب الرياض بعد إعداد كمين محكم للكشف عن شاحنة نقل بحوزتهم تستخدم في نقل البضائع.

وبمعاينة وتفتيش الشاحنة تم الكشف عن 58 ألف عبوة تبغ (معسل) مجهولة المصدر ولا تحمل أي بيانات تجارية جاهزة للتعبئة، بالإضافة إلى 2000 قطعة أختام ضريبية مزوَّرة تستخدم في أعمال الغشّ لمنتجات التبغ.

🎥 ضبط شاحنة استغلها مخالفون في نقل أختام ضريبية مزورة ومعسل مجهول المصدرhttps://t.co/XMIDH5cXy0 pic.twitter.com/dJ8o4SpPP9 — صحيفة البلاد (@albiladdaily) March 9, 2022

واتضح قيام العمالة المخالفة ببيع تلك الكميات للغشّ في منتجات التبغ من خلال تعبئة العبوات الفارغة وتغليفها ووضع أختام ضريبة مزوَّرة عليها؛لإيهام وتضليل المشتري، فيما قدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بأكثر من 80 ألف ريال.

كما ثبت الاشتباه بتورط العمالة في ارتكاب جريمة التستر، وبناء عليه استدعت الوزارة جميع المتورطين ذوي العلاقة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لأنظمة حماية المستهلك ونظام مكافحة التستر.

يذكر أن نظام مكافحة التستر نصَّ على فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.

إضافة إلى العقوبات التبعية المقرَّرة نظاماً وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة ،وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.