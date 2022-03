حقيقة مشاجرة نيمار ودوناروما بعد الهزيمة من ريال مدريد

زعمت يومية “ماركا” الإسبانية أن ثنائي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا وجيانلويجي دوناروما دخلا في عراك بعد مباراة ريال مدريد.

وانقاد باريس سان جيرمان إلى هزيمة ساحقة أمام ريال مدريد 1-3 أمس الأربعاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ليودّع البطولة من دورها الثاني.

وفشل النادي الباريسي في اغتنام فوزه ذهابًا في ملعب “حديقة الأمراء” بهدف نظيف، ليقع في خسارة غير متوقعة وتتكرر إخفاقاته في المسابقة الأوروبية.

وقالت “ماركا” أن نيمار دوناروما تشابكا بالأيدي بعد اللقاء بسبب الخطأ الفادح من الحارس الإيطالي الذي كلّف باريس استقبال الهدف الأول الذي مهّد للخسارة.

لكن نيمار خرج اليوم الخميس في تصريحات وأكّد أن لا شيء حدث من هذا القبيل مع دورناروما، وأشار اللاعب البرازيلي إلى أن الصحافة تريد أشعال الأمور فقط.

أمّا محيط دوناروما فقد صرّح للصحفي الإيطالي الشهير جيانلوكا دي مارزيو وقوع أي مشاجرات بين اللاعبين عقب نهاية اللقاء، بحسب ما نشر دي مارزيو عبر تويتر.

After the wild rumor last night, Marca reveal Donnarumma and Neymar NEARLY came to blows after the game. They were reportedly separated by teammates. Neymar reproaches Gigi for his dumpling while the Italian reproaches him for his loss of the ball on Real's 2nd goal. pic.twitter.com/ukkGl2tjjo

— Manuel Menacho 🇬🇧🇪🇸🇮🇪🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇧🇪⚽️ (@ManuelMenacho0) March 10, 2022