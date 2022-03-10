بسبب «خطأ فادح»… إقالة وزير النقل في الجزائر

الجزائر : البلاد

أقال الرئيس الجزائري، اليوم الخميس وزير النقل «لارتكابه خطأ فادحاً» في ممارسة مهامه، وفق ما جاء في بيان صادر عن الرئاسة.

وجاء في البيان «أنهى اليوم رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون مهامّ وزير النقل السيد عيسى بكاي، لارتكابه خطأ فادحا خلال ممارسته مهامه».

وأوضح البيان أن الإقالة حصلت بعد «استشارة» رئيس الوزراء، أيمن بن عبدالرحمان. دخل عيسى بكاي (57 سنة) الحكومة مع أول تشكيلة وزارية للرئيس تبون في يناير 2020 كوزير مكلف للتجارة الخارجية، وأصبح وزيرا للنقل في يوليو 2021.

وقد تم تكليف وزير الأشغال العمومية، كمال ناصري، بتسيير وزارة النقل بالنيابة، بحسب البيان.

ويعد هذا ثاني وزير يُقال منذ تولي الرئيس عبدالمجيد تبون الحكم في ديسمبر 2019.