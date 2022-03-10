الفتح يضرب أبها بالثلاثة وينتزع منه المركز السادس

جدة- هلال سلمان
حقق فريق الفتح فوزا كبيرا على ضيفه أبها بنتيجة (3-0) لينتزع منه المركز السادس، في المواجهة التي جمعتهما في الأحساء، مساء اليوم في افتتاح الجولة الـ 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
تبادل الفريقان إهدار الفرص التي تعددت في الشوط الأول دون أن يتمكن أي طرف من هز الشباك، رغم تسديدات البيروفي كويفا نجم الفتح، وانطلاقات صالح العمري أخطر لاعبي أبها.
وفي الشوط الثاني نقصت صفوف أبها بعد طرد مدافعه التونسي بلال العيفة لخشونته ضد الكرواتي إيفان سانتيني، عاد معها الحكم محمد السماعيل لتقنية الفيديو قبل أن يمنحه البطاقة الحمراء في الدقيقة 62، ولم يتأخر الفتح في استغلال النقص العددي للضيوف، بمساعدة من حارسهم المغربي عبد العالي المحمدي الذي أخفق في الإمساك بعرضية أيمن الخليف ليخطف سانتيني الكرة ويمررها للجزائري سفيان بن دبكة الذي أودعها الشباك (د 67).
عزز الفتح تقدمه بهدف ثان بعد لعبة منسقة وصلت الكرة فيها إلى كويفا الذي مررها لسانتيني فوضعها زاحفة على يمين المحمدي (د 74)، وعاد اللاعب ذاته ليضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه بعد تمريرة كويفا أيضا (د 80)، ليرفع (النموذجي) رصيده إلى 31 نقطة، وينتزع المركز السادس من ضيفه (فارس الجنوب) الذي تجمد رصيده عند الرصيد ذاته لكنه يتخلف بفارق الأهداف.