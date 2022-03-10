الضمان الصحي يعزز آليات التحول الرقمي

الرياض ـ البلاد

اطلق مجلس الضمان الصحي فعالية “كونكتاثون البرمجية” أمس ، وذلك لتمكين أصحاب العلاقة التأمينية، من خلال تسهيل عمليات الربط في المنصة الوطنية الصحية الموحدة “نفيس”.

ويسعى المجلس من خلال الفعالية التي يحتضنها في مقره إلى رفع درجة جودة وكفاءة الخدمات والتعاملات في قطاع التأمين الصحي، والإسهام في إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه أصحاب العلاقة التأمينية، إلى جانب تعريفهم بآلية الربط بـ “نفيس”، وتسهيل إتمامها بكل يسر بواسطة حلول تقنية مبتكرة تسهم في رفع جودة وكفاءة القطاع الصحي.

ويكثف مجلس الضمان الصحي جهوده من خلال كونكتاثون لتعزيز التحوّل الرقمي واستخدام الحلول التقنية وفقًا لإستراتيجيته التي تولي أهمية كبرى بالاستدامة والابتكار، في ظل مشاركة شركات التأمين الصحي ومقدمي الخدمات وشركات الربط.

وأكد المدير التنفيذي للتقنية والتحوّل الرقمي في مجلس الضمان الصحي المهندس عبدالله الشرقي، حرص المجلس على الاستدامة والابتكار من خلال الحلول الرقمية التي تهدف إلى رفع درجة كفاءة وجودة قطاع التأمين الصحي وتقديم أفضل الخدمات بأيسر الطرق.

وعد المهندس الشرقي فعالية كونكتاثون إحدى سبل تفعيل التعاون بين أطراف العلاقة التأمينية لتمكينهم وتسهيل عملية الربط في المنصة الوطنية الصحية الموحدة “نفيس” مما يسهم في توفير الكثير من الوقت والجهد، إضافةً إلى مواجهة التحديات باستخدام أحدث الحلول التقنية الحديثة”.