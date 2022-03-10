المحليات

الاستقرار الأسري

صحيفة البلادaccess_time7 / شعبان / 1443 هـ      10 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
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بارتياح وتقدير عظيمين تتوالى أصداء إقرار مجلس الوزراء ، لنظام الأحوال الشخصية الجديد ، الذي يستهدف صون وحماية حقوق الإنسان واستقرار الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق المكفولة في النظام ، ترجمة للعناية البالغة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان– حفظهما الله – بتطوير المنظومة التشريعية في المملكة ، ورفع كفاءة العمل القضائي بما يضمن الحقوق ويحميها ويسهم في الوصول إلى العدالة الناجزة.

فنظام الأحوال الشخصية يُسهم في الحفاظ على الأسرة باعتبارها نواة المجتمع والمكون الأساسي له ، وهو ما أكد عليه سمو ولي العهد ، بأن النظام يُشكل نقلة نوعية كبرى في جهود صون وحماية حقوق الإنسان واستقرار الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق ، حيث جاء شاملا في معالجة جميع المشكلات التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة.

اليوم بات المجتمع على موعد قريب مع تطبيق هذه المكتسبات غير المسبوقة للأسرة ، ضمن منظومة الانجازات التشريعية ومنها نظام الإثبات الذي صدر مؤخرا ، لتؤكد هذه الانجازات مسيرة التطور غير العادية وحماية حقوق الإنسان في أسمى وأعمق معانيها ، بما يرسخ رباط الأسرة ونسيج المجتمع وتقوية دوره في التنمية.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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