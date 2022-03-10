أمريكا: ندعم المملكة في تحقيق أهداف رؤية 2030

البلاد : واس

أكدت القائم بأعمال البعثة في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض، المارتينا سترونغ , دعم بلادها للمملكة العربية السعودية لتحقيق أهداف رؤية 2030 ودعم واستقرار المنطقة بأكملها.

وأشارت في تصريح خاص لوكالة الأنباء السعودية على هامش معرض الدفاع العالمي ، إلى أن مشاركة الجناح الأمريكي بمعرض الدفاع العالمي في المملكة العربية السعودية تمثل في 75 شركة بعضها يعمل منذ سنوات طويلة في شراكات مع شركات سعودية والبعض الآخر يأتي لأول مرة للمملكة.

وقالت ” إن المعرض له أثر إيجابي في تنمية التعاون بين البلدين في مجال الدفاع ، مرحبة بزوار الجناح الأمريكي في المعرض الذي يعد حدثاً مميزاً في المملكة في قطاع الصناعات والتقنيات الدفاعية والأمنية”.

وحول الشراكة طويلة المدى بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة قالت المارتينا سترونغ ” إن شراكتنا الاستراتيجية مع المملكة بدأت منذ ما يقارب 80 سنة على متن السفينة الحربية الأمريكية / يو. اس. اس. كوينسي حيث التقى الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود برئيسنا فرانكلين روزفلت وبدآ علاقة صداقة وأطلقا شراكتنا الاستراتيجية التي نحظى بها اليوم وهي تغطي اليوم كل مجال، لكن تعاوننا الأمني مع السعودية هو أساس شراكتنا وتعاوننا، ونحن نعمل معاً في كل قطاع ضمن شراكتنا الدفاعية”.

وأضافت ” في معرض الدفاع العالمي لدينا 75 شركة تعرض أحدث ما توصلت إليه التقنيات الأمريكية، والأهم هو أن ما يعرضونه هو شراكاتهم الاستراتيجية مع الشركات السعودية”.