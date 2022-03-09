7 مليارات ريال عقود لوزارة الدفاع

الرياض- البلاد

أعلنت وزارة الدفاع أمس توقيعها 10 عقود مع شركات محلية وعالمية، تعزيزاً لقدراتها ورفع كفاءتها القتالية، بقيمة إجمالية تتجاوز 7 مليار ريال، وذلك خلال فعاليات اليوم الثالث لمعرض الدفاع العالمي، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

وقال مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري:” تأتي العقود التي أبرمتها وزارة الدفاع في اليوم الثالث من فعاليات معرض الدفاع العالمي وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومتابعة سمو نائب وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان -حفظهم الله-، وذلك بغرض رفع جاهزية القوات المسلحة، واستدامة المنظومات، وتوطين الصناعات العسكرية، وتعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي”.

وأشار معاليه إلى أن توقيع العقود مع شركات محلية ودولية يؤكد ما تحظى به القوات المسلحة من دعم كبير ورعاية خاصة من لدن القيادة الحكيمة، كما يأتي ذلك تجسيدًا لرؤيتها الطموحة التي تستهدف دعم وتعزيز قدرات القوات المسلحة، وتطوير إمكانياتها ورفع كفاءتها وجاهزيتها، مع التركيز على توطين الصناعات العسكرية سواءً في مجال تصنيع المنظومات أو إسنادها.

يذكر أن وزارة الدفاع تشارك في معرض الدفاع العالمي 2022 بصفتها الشريك الرئيس للمعرض، ويستعرض على مدار ثلاثة أيام أحدث التقنيات في مجالات البر والبحر والجو والفضاء وأمن المعلومات، كما يعد حدثًا متخصصاً لاستعراض وإظهار إمكانات حلول الدفاع المتكاملة والمبتكرة.