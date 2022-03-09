وزارة الدفاع تبرم 23 عقدًا بـ 13 مليار ريال

الرياض : البلاد

أبرمت وزارة الدفاع (23) عقدًا مع شركات محلية وعالمية، بقيمة إجمالية تقارب (13) مليار ريال، وذلك خلال فعاليات اليوم الرابع لمعرض الدفاع العالمي 2022، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال الفترة من 6 -9 مارس 2022 بالرياض.

وشملت العقود الموقعة مع الشركات المحلية، خمسة عقود مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية، بواقع عقدين لصالح القوات البرية، وثلاثة عقود لصالح القوات البحرية، وذلك بقيمة إجمالية تقدّر بـ 6 مليارات ريال، حيث تضمنت عقود استحواذ على منظومات اتصالات وعربات عسكرية، وعقوداً لتأمين الذخائر، واستدامة عدد من المنظومات البحرية.

ووقع العقود، معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد، وذلك بحضور معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، ومعالي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل .

وبمبلغ يفوق المليار ريال، وقعت وزارة الدفاع عقداً مع المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، وذلك لصالح القوات الجوية، للاستحواذ على منظومات دفاعية شاملة المساندة الفنية والإمدادية والتدريب، حيث وقع العقد معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومعالي رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية المهندس محمد بن حمد الماضي.

ولتعزيز قدرات قوات الدفاع الجوي، وقعت الوزارة عقدين مع شركة ريثيون الأمريكية، بمبلغ يقدّر بملياري ريال، للاستحواذ على قدرات دفاعية ومساندة فنية، حيث وقع العقدين معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، والرئيس التنفيذي لشركة رايثيون في الشرق الأوسط دايف هانلي.

وتضمنت العقود الموقعة مع الشركات الدولية، عقدًا مع “شركة لوكهيد مارتن جلوبال انك” الأمريكية لصالح القوات الجوية، بمبلغ يفوق المليار ريال، وذلك للاستحواذ على أنظمة استشعار شاملة التوطين والاستدامة، إذ وقع العقد معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، والرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن في السعودية وأفريقيا العميد متقاعد جوزيف رانك.

وفي ذات الإطار، وقعت الوزارة عقداً مع شركة “بولي تكنولوجي” الصينية، لصالح قوات الدفاع الجوي بمبلغ يقدّر بـ 370 مليون ريال للاستحواذ على منظومات دفاعية لصالح قوات الدفاع الجوي، حيث وقع العقد معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، والمدير العام لشركة بولي تكنولوجي السيد هوانغ جيمينغ.

وشهد اليوم الرابع من معرض الدفاع العالمي، أيضاً إبرام وزارة الدفاع، عقدين مع شركة تاليس انترناشيونال الفرنسية لصالح قوات الدفاع الجوي، بمبلغ يقدّر بمليار ونصف المليار ريال، وذلك للاستحواذ على أنظمة دفاعية ودعم فني وإمدادي.

ووقع العقود وكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، والرئيس التنفيذي لشركة تاليس إنترناشيونال في السعودية السيد باسكال ليسولنيي.

واستكمالاً للعقود مع الشركات المحلية، أبرمت وزارة الدفاع 3 عقود مع شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC، لصالح القوات الجوية بمبلغ يقدّر بـ 250 مليون ريال، وذلك في مجالات التطوير والدعم الفني والصيانة لنظام تدريب الأطقم الجوية لمشبهات طائرات (ف15) ، إلى جانب استدامة لمنظومات دفاعية. ووقع العقود وكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، والرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة المهندس زيــاد المسلَّم.

ولصالح القوات الجوية، وقعت وزارة الدفاع عقدين مع شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة بمبلغ يتجاوز الـ 400 مليون ريال، وذلك لتقديم خدمات المساندة الإمدادية.

ووقع العقدين وكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، والرئيس التنفيذي لشركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة مازن محمد جوهر.

ووقعت الوزارة أيضاً، ولصالح قوات الدفاع الجوي، عقداً مع شركة رايمنتال السويسرية بمبلغ يفوق الـ260 مليون ريال، لتقديم خدمات المساندة الإمدادية ودعم لمنظومات الدفاع الجوي، حيث وقع العقد سعادة وكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، ونائب رئيس شركة رايمنتال السويسرية السيد زينو هوارت.

كما أبرمت وزارة الدفاع 4 عقود مع الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية NCMS لصالح القوات البرية بمبلغ يقدّر بـ 100 مليون ريال، وذلك لتوريد أنظمة كهروبصرية شاملة التوطين والاستدامة.

ووقع العقود مدير عام الإدارة العامة للمشاريع في وكالة وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح خالد بن صالح الجعويني، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية الدكتور محمد بن عبدالعزيز السهلاوي.

وتعزيزا لقدرات القوات الجوية، وقعت وزارة الدفاع عقدًا مع شركة ايروفيجن الأمريكية، بمبلغ وقدره 100 مليون ريال لتقديم خدمات المساندة الإمدادية لطائرات بوينج 707، حيث وقع العقد كل من مدير عام الإدارة العامة لقطع الغيار والصيانة والإصلاح في وزارة الدفاع اللواء المهندس عطية العطية، والرئيس التنفيذي لشركة ايروفيشن إبراهيم بن علي القحطاني.

هذا وبلغ عدد العقود التي أبرمتها وزارة الدفاع السعودية خلال اليوم الثالث والرابع من فعاليات معرض الدفاع العالمي نحو 33 عقداً، بقيمة إجمالية تقدًر بأكثر من 20 مليار ريال، حيث تجاوز إجمالي قيمة عقود اليوم الثالث أكثر من 7 مليارات ريال، فيما بلغ إجمالي قيمة عقود اليوم الرابع ما يقارب 13مليار ريال.