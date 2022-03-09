الرياضة “شعشوع” يفوز بكأس حفل فروسية حائل التاسع عشر

حائل – خالد الحامد



نظم ميدان فروسية حائل حفل سباقه التاسع عشر للموسم ‏الحالي، ‏ وأوضح مدير عام ميدان ‏الفروسية بالمنطقة بندر التبيناوي ، أن حفل ‏السباق تكون ‏من خمسة ‏أشواط؛ حيث حقق المركز ‏الأول ‏للدرجة” مبتدئة ” الجواد ” يصفيهم “للمالك بدر عتيق الوبير والمدرب حاتم عتيق الوبير والخيال عيسى القيضي.

فيما حققت جائزة الشوط الثاني ‏للدرجة “لم تربح ” الفرس “حنشلة“للمالك ‏محمد دهام الشمري والمدرب شالح مطني الشمري، والخيال عبدالعزيز الصائغ. وانتزع جائزة الشوط الثالث ‏”للخيل العربي” ‏الجواد “طي المشناء” ‏للمالك والمدرب أحمد عبيدالله المشناء والخيال خالد الشرار.‏ ونال الجواد ‏”عناية المقدم” للمالك حمود سلمان الشلاقي والمدرب منصور سلمان الشلاقي والخيال عيسى القيضي، المركز الأول في ‏الشوط ‏الرابع “لمفتوح الدرجات “. فيما حصل الجواد ‏”شعشوع “على ‏المركز الأول في الشوط الخامس “من الدرجة الأولى حتى الثالثة” ‏للمالك أبناء سليمان العنيزان ‏والمدرب شريف العنيزان والخيال إياد الطريسي.

وفي نهاية الحفل سلم عضو مجلس إدارة ميدان الفروسية بمنطقة حائل حمد عبدالكريم المهيدب ومدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل ‏بندر بن حسن التبيناوي الكأس والجوائز للفائزين.