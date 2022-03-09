“شعشوع” يفوز بكأس حفل فروسية حائل التاسع عشر 

نظم ميدان فروسية حائل حفل سباقه التاسع عشر للموسم الحالي، وأوضح مدير عام ميدان الفروسية بالمنطقة بندر التبيناوي ، أن حفل السباق تكون من خمسة أشواط؛ حيث حقق المركز الأول للدرجة” مبتدئة ” الجواد ” يصفيهم “للمالك بدر عتيق الوبير والمدرب حاتم عتيق الوبير والخيال عيسى القيضي.
فيما حققت جائزة الشوط الثاني للدرجة “لم تربح ” الفرس “حنشلة“للمالك محمد دهام الشمري والمدرب شالح مطني الشمري، والخيال عبدالعزيز الصائغ.
وانتزع جائزة الشوط الثالث ”للخيل العربي” الجواد “طي المشناء” للمالك والمدرب أحمد عبيدالله المشناء والخيال خالد الشرار.
ونال الجواد ”عناية المقدم” للمالك حمود سلمان الشلاقي والمدرب منصور سلمان الشلاقي والخيال عيسى القيضي، المركز الأول في الشوط الرابع “لمفتوح الدرجات “.
فيما حصل الجواد ”شعشوع “على المركز الأول في الشوط الخامس “من الدرجة الأولى حتى الثالثة” للمالك أبناء سليمان العنيزان والمدرب شريف العنيزان والخيال إياد الطريسي.
وفي نهاية الحفل سلم عضو مجلس إدارة ميدان الفروسية بمنطقة حائل حمد عبدالكريم المهيدب ومدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر بن حسن التبيناوي الكأس والجوائز للفائزين.
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