الرياضة

“شعشوع” يفوز بكأس حفل فروسية حائل التاسع عشر 

صحيفة البلادaccess_time6 / شعبان / 1443 هـ       9 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل – خالد الحامد نظم ميدان فروسية حائل حفل سباقه التاسع عشر للموسم ‏الحالي، ‏ وأوضح مدير عام ميدان ‏الفروسية بالمنطقة بندر التبيناوي ، أن حفل ‏السباق تكون ‏من خمسة ‏أشواط؛ حيث حقق المركز ‏الأول ‏للدرجة” مبتدئة ” الجواد ” يصفيهم “للمالك بدر عتيق الوبير  والمدرب حاتم  عتيق الوبير  والخيال عيسى القيضي.

فيما حققت جائزة الشوط الثاني ‏للدرجة “لم تربح ”  الفرس “حنشلة“للمالك ‏محمد دهام الشمري والمدرب شالح مطني الشمري، والخيال عبدالعزيز الصائغ.

وانتزع جائزة الشوط الثالث ‏”للخيل العربي” ‏الجواد “طي المشناء” ‏للمالك والمدرب أحمد عبيدالله المشناء   والخيال خالد الشرار.‏

ونال الجواد ‏”عناية المقدم” للمالك حمود سلمان الشلاقي والمدرب منصور سلمان الشلاقي والخيال عيسى القيضي، المركز الأول في ‏الشوط ‏الرابع “لمفتوح الدرجات  “.

فيما حصل الجواد ‏”شعشوع “على ‏المركز الأول في الشوط الخامس “من الدرجة الأولى حتى الثالثة” ‏للمالك أبناء سليمان العنيزان ‏والمدرب شريف العنيزان  والخيال إياد الطريسي.

وفي نهاية الحفل سلم عضو مجلس إدارة ميدان الفروسية بمنطقة حائل حمد عبدالكريم المهيدب ومدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل  ‏بندر بن حسن التبيناوي الكأس والجوائز للفائزين.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *