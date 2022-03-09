حرس الحدود يقدم منظومة تقنيات حديثة في معرض الدفاع العالمي

البلاد : واس

شاركت المديرية العامة لحرس الحدود في معرض الدفاع العالمي من خلال استعراض منظومة متكاملة من التقنيات الحديثة والخدمات والأنظمة الدفاعية والوسائط البرية والبحرية ومعدات البحث والإنقاذ والتجهيزات العسكرية، عربات ومدرعات وأسلحة حديثة ومتطورة مخصصة للمراقبة والاستطلاع والبحث والإنقاذ، وعدد من الأسلحة المتطورة، وذلك ضمن جناح وزارة الداخلية.

وشملت عروض المديرية للزوار نظام مشروع الشمال، وبوابة حرس الحدود للخدمات الإلكترونية “زاول”، التي تقدم خدمات إلكترونية نوعية متطورة تمكن المستفيدين من إتمام جميع معاملاتهم ومعالجتها إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة فروعها أو تقديم معاملات ورقية، مثل: تسجيل الجهات الحكومية والخاصة والأفراد في أمن الموانئ، وتصريح دخول الموانئ للأشخاص والمركبات والمعدات، وتصريح صعود سفينة، وتفويض قيادة واسطة بحرية، وإصدار تصريح إبحار للأغراض المختلفة، ومنها الصيد والنزهة والأبحاث وخلافه.

يُذكر أن مشاركة وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي تُعد من أكبر المشاركات، من خلال عرض أحدث الخدمات والتقنيات والمعدات الأمنية التي تُسهم في حفظ الأمن، وتهدف إلى إبراز النجاحات والإنجازات التي حققتها في ظل رؤية المملكة 2030، حيث حظي الزوار بالتعرف على الحلول المبتكرة المقدمة في تطوير منظومة الأمن الداخلي.