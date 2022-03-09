تعزيز أبحاث المحافظة على الصقور

الاحساء ـ حمود الزهراني

وقع نادي الصقور السعودي، اتفاقية شراكة مع جامعة الملك فيصل، تدعم جهود البحث والتطوير في قطاع أبحاث المحافظة على الصقور. جاء توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات مؤتمر الأمن الغذائي والاستدامة البيئية؛ الذي تستضيفه الجامعة بالتعاون مع المنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم (ألكسو)، حيث وقع اتفاقية الشراكة كل من رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، والرئيس التنفيذي لنادي الصقور السعودي حسام بن عبدالمحسن الحزيمي، بحضور وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

وتأتي الاتفاقية ضمن الشراكة البحثية والاستشارية والمجتمعية، حيث ستعمل على تعزيز ريادة المملكة في إجراء الدراسات والبحوث العلمية ذات الصلة بالصقور، من خلال التعاون مع الجامعات والكليات ومراكز البحث العلمي والمؤسسات الصحية، كما تصب في إطار جهود النادي لصون التراث العالمي والحفاظ على التوزان البيئي والحياة البرية. وبين الحزيمي أن نادي الصقور السعودي يتولى مهمة الحفاظ على إرث الصقور، كونه من ضمن التراث الثقافي غير المادي، ويلزم المحافظة عليها من خلال فعالياته وأنشطته وبرامجه، وتسهم جهود البحث والتطوير من قبل الجامعة في دعم جهوده، لا سيما برنامج (هدد) أحد برامج النادي المستدامة لإعادة الصقور لمواطنها.