تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي

الرياض – البلاد

وقعت وزارة السياحة السعودية ووزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق التنمية السياحي، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك وتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي في المملكة بما يتوافق مع مستهدفات استراتيجية السياحة الوطنية للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وتهدف الاتفاقية إلى العمل على تعزيز التعاون المتبادل بما يحقق مستهدفات دعم وتطوير القطاع السياحي بالمملكة، وإيجاد آلية للتنسيق المشترك، وتسهيل الإجراءات فيما يخص المشاريع والأنشطة السياحية التي تقع تحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة، ورفع جاهزية الوجهات السياحية وتذليل المعوقات أمام التنمية السياحية وسائر الأعمال ذات العلاقة باعتبارها رافدًا من روافد الاقتصاد الوطني.

كما تضمنت الاتفاقية التعاون في دعم التسويق والترويج؛ لإيجاد تجارب سياحية وجذب الاستثمارات السياحية، والعمل على تقييم الفرص والمشاريع السياحية، وتحديد نوع الاستثمار الأنسب وفق المعايير والضمانات اللازمة، ودعمها من قبل صندوق التنمية السياحي، إضافة إلى التأكيد على أهمية دعم التكامل الإلكتروني من خلال الربط التقني بين الأطراف الثلاثة.

واشتملت الاتفاقية على تطوير عدد من المواقع السياحية، وذلك من خلال تحديد الاحتياجات والمتطلبات لرفع جاهزيتها وإعداد الخطط التطويرية لها، إضافة لتشجيع القطاع الخاص وجذب المستثمرين للاستثمار فيها، من خلال تطوير آلية للاستفادة من المواقع المحددة.

كما اشتملت الاتفاقية التعاون بين وزارة السياحة ووزارة البيئة والمياه والزراعة على تدريب وتطوير وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في المواقع السياحية، وكذلك العمل على تبادل وإقامة ورش العمل والدورات والمؤتمرات والبرامج التوعوية، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الرقابة والتفتيش في مرافق الإيواء السياحي.

وتأتي هذه الاتفاقية تأتي تماشيًا مع قرار مجلس الوزراء، القاضي بالموافقة على قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة بتأجير الأراضي التي تشرف عليها نظامًا وترغب في استثمارها وفق اللوائح والأنظمة في المشاريع السياحية والتنموية التي تدعمها وزارة السياحة وصندوق التنمية السياحي بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وفق أهداف رؤية المملكة 2030.