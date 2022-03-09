الموافقة لثلاث شركات لتقديم خدمة “المركبات المتصلة”

الرياض : البلاد

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل ولجنة التنظيمات الوطنية، موافقتها على تقديم ثلاث شركات خدمة “المركبات المتصلة”، لتقدم شركة “فورد السعودية” الخدمة لمركبات “فورد” و”لينكون”، وشركة “عبدالله هاشم المحدودة” لمركبات “هوندا”، وشركة “نيسان السعودية المحدودة” لمركبات “نيسان وإنفينيتي”، وذلك عقب صدور الموافقة الأولى على تقديم الخدمة في المملكة لشركة “عبداللطيف جميل” لمركبات “تويوتا” و”لكزس” ليصبح عدد مقدمي خدمة المركبات المتصلة في المملكة 4 شركات تقدم الخدمة لسبعة أنواع من المركبات.

ويأتي ذلك في إطار دور الهيئة التنظيمي لقطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، وسعيها نحو تحفيز وتعزيز الاستثمار في التقنيات الناشئة في المملكة، وزيادة الاستفادة من هذه التقنيات وإسهامها الاقتصادي والاجتماعي، والعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات مما يسهم في جعل المملكة ضمن الدول الرائدة في استخدام وتطوير التقنيات التي تسهم في تحسين جودة الحياة والإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وتعد خدمة “المركبات المتصلة” إحدى تطبيقات إنترنت الأشياء التي تربط المركبة بأنظمة مزود خدمة المركبات المتصلة لتوفير عدد من الخدمات التي سترفع مستوى الأمان لراكبي المركبة كخدمة رفع التقارير التشخيصية عن حالة أداء المركبة مما يساعد المصنّع والمالك في الكثير من القرارات التي ترتبط بصيانة وتحسين أداء المركبة، وطلب المساعدة والدعم الفني بشكل مباشر، فضلاً عن مجموعة من الخيارات والخدمات الترفيهية مما سينتج عنه تحسين تجربة المستخدم.