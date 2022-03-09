أمالا تعزز السياحة فائقة الفخامة

تبوك – سعود الجهني

حصلت “شركة أمالا” على شهادتي آيزو في إدارة المخاطر وفي إدارة استمرارية الأعمال. وقام المعهد البريطاني للمعايير (BSI) بتدقيق شامل على النهج المتبع في شركة أمالا، ويعد المعهد الجهة الرائدة عالمياً في سن المعايير التقنية وتمكين المنظمات والمؤسسات من تحويل أفضل الممارسات إلى ثقافة عمل.

ويؤسس مشروع “أماﻻ” لوجهة سياحية فائقة الفخامة على الساحل الشمالي الغربي متخصصة في النقاهة والصحة والعلاج، وترتكز على ثلاث تجارب أساسية، منها الصحة والرياضة، إذ سيوفر “أماﻻ” أول مجمع متكامل فائق الفخامة مرتكز حول النقاهة والصحة والعلاج والرياضة في العالم؛ ويضم منتجعا صحيا متكاملا ومرافق صحية متقدمة حديثة وعلاجات مصممة للاستفادة من اﻷصول المحلية.

ويضم المشروع مركزا للفنون تتلاقى في أرجائه أصداء الفن المعاصر مع عجائب السعودية ، كما ستصبح “أماﻻ” واحدة من أفضل مناطق الغوص في العالم، حيث ستعيد تجربة الغوص لتصبح مركزا متميزا للحياة البحرية. وستكون وجهة رائعة لليخوت، وتسهم في تمديد موسم اليخوت من خلال توفير مناخ ملائم وتجهيزات فريدة على مدار العام.

ويستهدف المشروع السياح الباحثين عن تجربة ترفيهية فاخرة، بجمعه بين تجارب النقاهة والصحة والرياضة، والطبيعة والتراث، ونمط الحياة في التسوق، والطهي، والفنون والثقافة، حيث يقدر أعدادهم بنحو 2.5 مليون مسافر سيستفيدون من التراث الفريد للمنطقة ومعالمها الطبيعية المثيرة للاهتمام.

كما يوفر مشروع أمالا مجموعة واسعة من خيارات اﻹقامة الفاخرة التي تواكب اﻷذواق والمتطلبات المختلفة للضيوف وبرنامج مخصص للمطاعم والمقاهي الفريدة ، ومتاجر البيع بالتجزئة لمنح الزوار تجربة ﻻ مثيل لها.