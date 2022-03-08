2.42 تريليون دولار القيمة السوقية لأرامكو

الظهران- البلاد

ارتفع سهم أرامكو السعودية بنسبة 1.9% عند سعر 45.45 ريال في التعاملات المبكرة الاثنين، بعد أن سجل خلال الجلسة سعر 46 ريالاً لأول مرة منذ إدراجه في ديسمبر 2019، مواصلاً تسجيل مستوياته القياسية خلال الفترة الأخيرة. وتصدر سهم أرامكو قيم وأحجام التداول بنحو 422 مليون ريال عبر التداول على نحو 9.2 مليون سهم، وذلك على وقع الارتفاعات التاريخية لأسعار النفط.

وقاد سهم أرامكو قطاع الطاقة للارتفاع 1.67% متصدراً ارتفاعات القطاعات، رغم تراجع مؤشر السوق الرئيسية “تاسي” بنسبة 0.32% عند مستوى 12763.5 نقطة في هذه الأثناء. ودعمت ارتفاعات سهم أرامكو بالفترة الأخيرة، من زيادة القيمة السوقية للشركة إلى نحو 2.42 تريليون دولار تحتل بها المرتبة الثانية عالمياً بعد شركة أبل صاحبة المركز الأول بنحو 2.66 تريليون دولار، فيما تُقرب الارتفاعات الأخيرة أرامكو من إزاحة أبل من صدارة الشركات عالمياً في القيمة السوقية. من جهة ثانية يشارك كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة أرامكو السعودية، مع قادة آخرين في صناعة الطاقة في مؤتمر أسبوع سيرا للطاقة السنوي، الذي يعقد في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية ، ويجمع على مدى خمسة أيام، أبرز المفكرين وقادة الصناعة وصانعي السياسات للتعامل مع وتيرة التغيير في مجالات الطاقة والمناخ والابتكار، من أجل إيجاد فهمٍ أفضل لتحوّل الطاقة على صعيد الإستراتيجيات، والسياسات، والاستثمار، والتقنيات، والأسواق.

ويناقش المسؤولون التنفيذيون في أرامكو السعودية الرؤى حول اتجاهات الصناعة وتطوّرها، لا سيّما حول التقنيات الحالية والناشئة التي تشكل تحوّل النفط والغاز نحو مستقبل أكثر استدامة، حيث يتناول كبير الإداريين التقنيين في أرامكو أحمد الخويطر صناعة الطاقة بعد المؤتمر الـ 26 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، فيما سيتحدث رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر عن ” حوار القيادات”، بينما يتحدث أشرف غزاوي المدير التنفيذي للإستراتيجية وتحليل السوق عن ” إستراتيجيات قطاع التنقيب والإنتاج فيما يتعلّق بتحوّل الطاقة”.