ولي العهد والرئيس المصري يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

الرياض : واس

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الديوان الملكي بقصر اليمامة اليوم، مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

ورحب سمو ولي العهد في بداية الاجتماع ، بفخامة رئيس مصر في بلده الثاني المملكة فيما عبر فخامته عن الشكر لسمو ولي العهد على الحفاوة وكرم الضيافة التي حظي بها والوفد المرافق .

#فيديو 🎥 #ولي_العهد والرئيس المصري يعقدان اجتماعا في الرياض بحثا خلاله العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، ومجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.https://t.co/AgOpPvOOtE#الرئيس_المصري_في_الرياض pic.twitter.com/mLMNIv8e5x — صحيفة البلاد (@albiladdaily) March 8, 2022

وجرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه العلاقات الثنائية العريقة بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها في مختلف المجالات، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، إلى جانب بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد (الوزير المرافق)، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي.

فيما حضر من الجانب المصري معالي وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية اللواء أحمد محمد علي، والسفير المصري لدى المملكة أحمد فاروق.