البلاد – نجود النهدي

قدمت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم الأنف والأذن والحنجرة، ثماني نصائح لمرضى الجيوب الأنفية، تزامنًا مع حلول فصل الربيع التي يتأثر فيه البعض بحساسية الأنف والجيوب الأنفية؛ كونه الوقت الذي تكثر فيه الرياح المصاحبة للأتربة، وتكثر فيها حبوب اللقاح والمواد النباتية الأخرى والعفن في الهواء الطلق.

وأشار استشاري الأنف والأذن والحنجرة بالمدينة الدكتور جميل السويحب، إلى أن أكثر المتضررين فيها هم مرضى التهابات الأنف والجيوب الأنفية الذين يعانون من تجدد الالتهابات الأنفية وزيادة الأعراض في هذه المواسم من السنة.

وأضاف : “أفضل طرق الوقاية من التهابات الأنف التحسسية هي تجنب مسببات الحساسية ،والالتزام بعدد من النصائح والإرشادات التي تساعد في الوقاية من هذه المشكلة الصحية الشائعة مع تغيرات المناخ الحالية، ومن أهمها التحقق من تقارير الطقس اليومية وإغلاق النوافذ والأبواب والبقاء داخل المنزل.