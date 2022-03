شاهد: أفضل أهداف شهر فبراير في الدوري الإنجليزي الممتاز

استعرض حساب الدوري الإنجليزي الممتاز في “تويتر” أفضل أهداف شهر فبراير الماضي، عبر نشر مقطع فيديو اليوم الثلاثاء بعد مرور 28 جولة.

وسجّلت فرق الدوري الإنجليزي ما مجموعه 105 هدفًا خلال 40 مباراة في شهر فبراير الماضي (4 جولات) بمعدّل 2.6 هدفًا للمباراة الواحدة.

من جهته حافظ حامل اللقب مانشستر سيتي على الصدارة بواقع 69 نقطة بفارق 6 نقاط عن ليفربول الملاحق والذي يمتلك مباراة مؤجلة.

أفضل أهداف شهر فبراير في الدوري الإنجليزي تقدّمها في الفيديو هدف السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول ضد نورويتش بالجولة 26.

أفضل أهداف فبراير في الدوري الإنجليزي

1️⃣0️⃣5️⃣ #PL goals were scored in February…

Which one was the best? pic.twitter.com/4mmZIQWlbK

— Premier League (@premierleague) March 8, 2022