تقدير عالمي لجهود مركز الملك سلمان

الرياض- البلاد

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة عبر الاتصال المرئي امس، المدير العام لإدارة الشؤون الإنسانية في وزارة الشؤون الخارجية بمملكة السويد السفير كارل سكاو.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون والشراكة بين البلدين في الشؤون الإنسانية والإغاثية.

ونوّه السفير كارل سكاو بمنجزات المركز الكبيرة في الميادين الإنسانية والإغاثية والتنموية و عمله الدؤوب لمساعدة الدول والشعوب المحتاجة حول العالم.

كما التقى الدكتور الربيعة في مقر المركز ، سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة جانيت البيردا.

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية.

وأثنت السفيرة الهولندية على ما وصل له مركز الملك سلمان للإغاثة من تقدم مهني مميز وسمعة دولية في مجال العمل الإنساني.

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، في مكتبه ، مدير إدارة شؤون المنظمات المحلية غير الربحية في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منصور العيد. وجرى خلال اللقاء بحث مشروعات المركز في الأردن وسبل تعزيزها، وجهوده وإسهاماته ومبادراته في تقديم المساعدات وتعزيز العمل الإنساني في الأردن، لاسيما في مخيم الزعتري للاجئين، إضافة إلى جهود المركز الرائدة نحو تنمية العمل الخيري والإغاثي والإنساني.

من جهة ثانية قدم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل بمحافظة عدن خدماته الطبية المتنوعة لـ 352 مستفيدًا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر فبراير 2022 م؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.