المحليات

تعرض “أسد” لإصابة في أحد طرقات الرياض

صحيفة البلادaccess_time5 / شعبان / 1443 هـ       8 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

صرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي بأن القوات تلقت بلاغًا عن كائن فطري (أسد) تعرض لإصابة في أحد طرقات مدينة الرياض إثر اصطدام مركبة به، وتمت مباشرة الحادثة وتسليم الكائن للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بحكم الاختصاص واستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن.

وشدد المالكي على أن نظام البيئة ولوائحه التنفيذية تجرّم العبث والاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، حاثًا على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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