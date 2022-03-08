تجمع المدينة المنورة يعلن استراتيجية تعزيز صحة السكان

المدينة المنورة ـ محمد قاسم

أعلن تجمع المدينة المنورة الصحي عن إستراتيجيته المعتمدة خلال السنوات الخمس المقبلة، والتي تضمنت في أهدافها تعزيز صحة السكان وتمكينهم، وتقديم رعاية صحية مميزة، بالإضافة لبناء القدرات الأساسية وإدارة المواهب وثقافة العمل، وأيضاً تحسين التشغيل والاستدامة المالية.

وبيّن التجمع في إستراتيجيته بأن رؤيته هي أن يكون تجمع المدينة المنورة الصحي مقدم الخدمة الصحية الموثوق لصحة ورفاهية مجتمع المدينة المنورة، فيما تتمثل رسالته تحسين الصحة السكانية في المدينة المنورة عبر منظومة متكاملة وكوادر ذات كفاءة ومجتمع ممكن، واشتملت الإستراتيجية خمس قيم وهي خدمات محورها الفرد، والعمل الجماعي، والاحترام، والمسؤولية، والتمكين.

وأكد تجمع المدينة المنورة الصحي بأن إستراتيجيته تتوافق مع برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي، والتي تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع الصحي ليكون نظاماً صحياً شاملاً وفعالاً ومتكاملاً، يقوم على صحة الفرد والمجتمع “بمن فيهم المواطن والمقيم والزائر”، ويعتمد على مبدأ الرعاية القائمة على القيمة التي تضمن الشفافية والاستدامة المالية من خلال تعزيز الصحة العامة، والوقاية من الأمراض، وتطبيق النموذج الجديد للرعاية المتعلقة بالوقاية من الأمراض، وتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية من خلال التغطية المثلى والتوزيع الجغرافي الشامل والعادل، وتوسيع تقديم خدمات الصحة الإلكترونية والحلول الرقمية، وكذلك تحسين جودة الخدمات الصحية.