بدء إيصال الخدمة الكهربائية لمخطط عريض في الرياض الأسبوع المقبل

الرياض : البلاد

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أن فرقها الفنية أنجزت تنفيذ وربط كل الأعمال الخاصة بالربط الكهربائي لمخطط عريض في مدينة الرياض، التي يشملها مشروع محطة النقل وشبكات التوزيع في المخطط، البالغة تكلفتها حوالي 200 مليون ريال، وذلك تطبيقاً لتوجيهات وزارة الطاقة بالاستعجال في إيصال الخدمة الكهربائية للمخططات الجديدة.

وأوضحت الشركة أنه ابتداء من الأسبوع المقبل، ستبدأ أعمال إيصال الخدمة الكهربائية إلى مباني المخطط التي استوفت المتطلبات، مؤكدةً حرصها على تقديم خدماتها لجميع مشتركيها، في جميع مناطق المملكة، بموثوقية عالية.