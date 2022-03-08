انطلاق اجتماع الأمانة العامة لمنظمة التجانس العالمي

الرياض ــ البلاد

تستضيف المملكة اليوم اجتماع الأمانة العامة لمنظمة التجانس العالمي وقادة الفرق العلمية والفنية، وذلك عبر الاتصال المرئي. ويرأس الاجتماع رئيس منظمة التجانس العالمي للأجهزة الطبية نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية في الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية المهندس علي الضلعان، بمشاركة أكثر من 32 ممثلاً عن الدول الأعضاء في المنظمة.

وسيتم خلال هذا الاجتماع متابعة أعمال فرق العمل العلمية والفنية واستعراض أبرز إنجازاته ودراسة أفضل السبل لتجانس وتقارب الأنظمة والتشريعات الرقابية للأجهزة الطبية بين الدول الأعضاء.

وكانت المملكة ممثلةً بـ “الغذاء والدواء” قد استضافت اجتماعًا عبر الاتصال المرئي مع قادة (GHWP) وفرق العمل العلمية والفنية في ديسمبر الماضي. وتضم منظمة التجانس العالمي للأجهزة الطبية أكثر من 32 هيئة رقابية، ويعمل معها عدد من المستشارين من ذوي الخبرات الرقابية من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان، وتقوم المنظمة بالتنسيق المستمر مع عددٍ من الشركاء الإستراتيجيين والمنظمات الأخرى كمنظمة (APEC،WHO،OECD) والملتقى الدولي لرقابة الأجهزة والمنتجات الطبية.