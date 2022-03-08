الهلال يحسم كلاسيكو الاتحاد ويشعل الدوري

جدة – هلال سلمان
تصوير – عبدالله الفهيدي
أحيا الهلال آماله في الحفاظ على لقبه بعد فوزه الثمين على المتصدر الاتحاد بنتيجة (2-1) مساء اليوم في الكلاسيكو الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في مباراة مؤجلة من الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
كانت أول الفرص الخطيرة للهلال عبر ماريغا الذي مرر لسالم الدوسري داخل المنطقة، لكن مدالله العليان قطع الكرة، ثم سدد كوييار كرة قوية اصطدمت بيد حمدان الشمراني داخل المنطقة فاحتسب الحكم ركلة جزاء، وأكد قراره بعد الرجوع لتقنية الفار، نفذها سالم بنجاح مسجلا هدف التقدم للهلال في الدقيقة 16.
كاد الاتحاد أن يرد سريعا، لكن رأسية عبد العزيز البيشي مرت بجوار القائم (د 19)، ثم أهدر سالم فرصة محققة أمام المرمى بعد أن سدد في قدم حارس الاتحاد غروهي (د 21)، ونال حامد البلوي المدير التنفيذي للاتحاد إنذارًا لاحتجاجه على الحكم، وتألق غروهي في صد تصويبة إيغالو (د 30)، ونال كوييار أول إنذار في الكلاسيكو بعد إيقاف انطلاقة رومارينيو (د 32)، وأضاع روما فرصة إدراك التعادل بعد ركلة حرة انسل خلالها من بين الدفاع وسدد في الشباك الجانبية (د 43)، ثم سدد العليان خارج المرمى بعدها بدقيقتين، وأتبعه كمارا بتصويبة اعتلت المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف.
ورمى الاتحاد بثقله في الشوط الثاني، ومنح الحكم إنذارًا لهيون سو؛ لتدخله على كمارا (د 53)، ونجح كمارا في تسجيل هدف التعادل بعد عرضية روما (د 59)، لكن إيغالو أعاد التقدم للهلال بتسديدة زاحفة على يمين حارس الاتحاد (د 68)، وسجل ماريغا ألغاه الحكم بداعي التسلل (د 79)، وزج دياز بالبرازيلي بيريرا مكان ماريغا (د 80)، وسجل المولد هدفا ألغي بداعي التسلل (د 83).
أشرك كونترا زياد الصحفي وأحمد أبا حسين مكان كمارا والعليان (د 86)، ورد دياز بالدفع بكنو مكان كوييار بعده بدقيقة، ثم لعب صالح الشهري مكان إيغالو في الوقت بدل الضائع، لكن النتيجة ظلت على حالها، ليرفع الهلال رصيده إلى 43 نقطة، ويتوقف رصيد الاتحاد عند 54.