الدولية

الميليشيا لم تتحمل عبارة “إيران برا برا”.. شاب لبناني يتعرض للضرب المبرح

صحيفة البلادaccess_time5 / شعبان / 1443 هـ       8 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : مها العووادة

تفاعل لبنايون وعرب مع صرخة الناشطة اللبنانية مريم ماجدولين اللحام الصحفية والناشطة السياسية أثناء شرحها لطبيعة معرض الكتاب الذي تشهده بيروت وجسد “تفريس” لبنان وأخذها نحو المحور الإيراني عبر تغيير هويتها الثقافية من خلال اطلاق العنان للمنتجات الفكرية الفارسية على حساب الثقافة العربية وتمرير رسائل على رأس أهدافها تدمير شباب وشابات لبنان وسلخ بيروت من هويتها واستكمال مشروع الاحتلال الذي أضحى واضحا

الجدير بالذكر أن شاب لبناني تعرض في معرض الكتاب ببيروت للضرب المبرح لمجرد احتجاجه على هيمنة الثقافة الفارسية في المعرض وتلقى انتقاما مؤلما بعد أن صدح بما خشي الكثيرون عن التصريح فيه حيث قال ” ايران برا برا ”     

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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