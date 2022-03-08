الميليشيا لم تتحمل عبارة “إيران برا برا”.. شاب لبناني يتعرض للضرب المبرح

البلاد : مها العووادة

تفاعل لبنايون وعرب مع صرخة الناشطة اللبنانية مريم ماجدولين اللحام الصحفية والناشطة السياسية أثناء شرحها لطبيعة معرض الكتاب الذي تشهده بيروت وجسد “تفريس” لبنان وأخذها نحو المحور الإيراني عبر تغيير هويتها الثقافية من خلال اطلاق العنان للمنتجات الفكرية الفارسية على حساب الثقافة العربية وتمرير رسائل على رأس أهدافها تدمير شباب وشابات لبنان وسلخ بيروت من هويتها واستكمال مشروع الاحتلال الذي أضحى واضحا

الجدير بالذكر أن شاب لبناني تعرض في معرض الكتاب ببيروت للضرب المبرح لمجرد احتجاجه على هيمنة الثقافة الفارسية في المعرض وتلقى انتقاما مؤلما بعد أن صدح بما خشي الكثيرون عن التصريح فيه حيث قال ” ايران برا برا ”