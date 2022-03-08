السفارة بأوكرانيا تستمر بشكل مكثف لتنفيذ خطة إجلاء السعوديين

جدة : البلاد

أكدت السفارة السعودية لدى أوكرانيا استمرارها في العمل بشكل مكثف لتنفيذ خطة إجلاء المواطنين السعوديين من جمهورية أوكرانيا وذلك بمتابعة مستمرة من وزير الخارجية .

وأشارت السفارة في بيان لها اليوم (الثلاثاء) إلى قيامها بإجلاء أكثر من 100 مواطن سعودي قبل نحو شهر عبر رحلات طيران مختلفة ، كما قامت بإجلاء العديد من المواطنين عبر طرق برية آمنة إلى الدول المجاورة لجمهورية أوكرانيا.

وقالت السفارة أنها على تواصل وتنسيق مستمر من الجانب الأوكراني لمعرفة الممرات الآمنة التي يمكن من خلالها عبور المواطنين من مناطق الصراع إلى الدول المجاورة ، مضيفة أن بعثات المملكة في تلك الدول تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخولهم ومغادرتهم إلى المملكة في أقرب وقت ممكن .

وأكدت السفارة متابعتها عن كثب قضية المواطن السعودي المحتجز من قبل السلطات الأكرانية في قضية ذات أبعاد أمنية ، وأنها على تواصل وتنسيق مستمر مع السلطات المختصة لإيجاد أفضل السبل لضمان سلامة المواطن السعودي.