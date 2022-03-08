اجتماع اللجنة السعودية النيوزلندية المشتركة

الرياض – البلاد

رأس وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي الجانب السعودي في اجتماعات اللجنة السعودية النيوزلندية المشتركة في دورتها الثامنة التي عقدت بالرياض، فيما رأس الجانب النيوزيلندي وزير التجارة ونمو الصادرات داميان أوكونور، وذلك بمشاركة وحضور العديد من أعضاء الوفدين الرسميين في البلدين.

وفي بداية الاجتماعات، نوه الجانبان بما تحقق من إنجازات منذ الدورة السابعة للجنة التي عُقدت في أوكلاند في 10 أغسطس 2018م والمتمثلة في عدد من القرارات منها الموافقة لثلاث جهات نيوزيلندية على منح خدمات شهادات الحلال في نيوزيلندا من قبل مركز الحلال السعودي، وقيام وفد من الشركات النيوزيلندية بزيارة المملكة؛ لاستكشاف الفرص الاستثمارية، والتعاون بين الوزارة وشركات النيوزيلندية؛ لتقديم المرحلة الأولى من الخطة الوطنية السعودية لتحسين الثروة الحيوانية، ؛ وتعزيز إنتاجية النحل.

وجرى التوصل في اجتماعات الدورة الحالية إلى عدد من التوصيات في مجال الأمن الغذائي وقطاع الحلال وجودة الأغذية والزراعة وعدد من مجالات التعاون الاخرى شملت: التجارية، الاستثمارية، الدبلوماسية، القضائية، وكذلك مجال الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والتعليم والتدريب العمل، والتنمية الاجتماعية؛ بهدف إقرارها واعتمادها من قبل الجانبين.