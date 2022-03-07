5.8 مليار واردات السعودية خليجيا خلال شهر

جدة – البلاد

كشفت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، أن الواردات السلعية السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت 5.83 مليار ريال، بارتفاع قدره 40% مقارنة بنفس الفترة من العام 2020.

واستحوذت الإمارات العربية المتحدة على 61 % من إجمالي الواردات السعودية من دول الخليج خلال نفس الفترة وبقيمة 3.53 مليار ريال، مرتفعة بنسبة قدرها 12 %.

ومقارنة بشهر نوفمبر الماضي، ارتفعت واردات السعودية من الدول الخليجية بنسبة 12%، وبقيمة 609.8 مليون ريال.

وسجل التبادل التجاري للمملكة مع دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً خلال عام 2021 عن العام السابق؛ بدعم من الارتفاع الملحوظ لمستوى التبادل مع الإمارات والبحرين.

وارتفع التبادل التجاري ، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، بنسبة 35.66 % خلال العام الماضي، وبزيادة تعادل 43.26 مليار ريال

وبلغت قيمة التجارة السلعية للسعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي نحو 164.6 مليار ريال مقابل 121.3 مليار ريال في العام 2020.

وزادت حجم التجارة البينية للمملكة مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة مع البحرين بنسبة زيادة تجاوزت 48%، بإجمالي 36.1 مليار ريال (9.63 مليار دولار) ، وكانت الإمارات العربية المتحدة أكبر الشركاء التجاريين خليجياً إذ استحوذت على نحو 64% من التجارة، بإجمالي 105.18 مليار ريال (28.05 مليار دولار)، مسجلة زيادة سنوية بنسبة 33.8%.

وحققت السعودية فائضاً بالميزان التجاري بقيمة 31.64 مليار ريال (8.44 مليار دولار)، مقابل 22.97 مليار ريال (6.13 مليار دولار) في العام السابق.