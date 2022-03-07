37 موقعاً تراثياً عمرانياً مسجلاً بهيئة التراث بمنطقة تبوك

تبوك : متابعات

سجّلت هيئة التراث بالمملكة مؤخرًا، 37 موقعًا تراثيًّا عمرانيًّا جديدًا في منطقة تبوك، في السجل الوطني للتراث العمراني، ضمن جهودها الحثيثة التي تهدف إلى أرشفة ورقمنة المواقع التراثية على مستوى مناطق المملكة؛ من أجل احتوائها في سجل رقمي حديث يخدم التراث الحضاري للمملكة.

وتتمثل مهمة السجل الوطني التراث العمراني في توثيق المواقع التراثية وتسجيلها وتصنيفها حسب نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني ولوائحه التنفيذية، وإسقاطها على خرائط رقمية تمكِّن من تسهيل إدارتها وحمايتها والمحافظة عليها، وبناء قاعدة بيانات مكانية للمواقع التراثية المسجلة، وحفظ وتوثيق الأعمال التي تجري فيها، وأرشفة وثائق وصور مواقع التراث الثقافي، إضافة إلى إيجاد حلول تطبيقية لإدارة أعمال قطاع التراث الوطني، وتوفير المعلومات المساندة التي تعين على اتخاذ قرارات حفظ وصيانة المواقع التراثية، وإتاحة المعلومات للباحثين والمختصين؛ للاطلاع عليها بيسرٍ وسهولة.

وجاءت المواقع التي سجّلتها الهيئة بعموم مدن ومحافظات ومراكز وقرى وهجر منطقة تبوك على النحو التالي، ففي تبوك وضواحيها سجلت الهيئة 14 موقعًا وهي: قلعة تبوك التراثية ومسجد التوبة (مسجد الرسول) وبركة قلعة تبوك – الثانية وقلعة ذات الحاج وقلعة الرويحي (محطة خميسة) وبئر السعيداني ومتحف سكة حديد الحجاز في تبوك وبركة قلعة تبوك – الأولى وقلعة الأخضر ومحطة المصطبغة وقلعة المعظم وبركة المعظم ونفق البغاز ومحطة سكة تبوك الرئيسية.

وفي محافظة الوجه، سجلت الهيئة 7 مواقع وهي: قلعة البلدة التراثية بالوجه وقلعة الزريب ومسجدها والحي القديم ( البلدة التاريخية) وقصر الإمارة القديم ومسجد الأشراف ومبنى القاووش، وفي محافظة ضباء سجلت الهيئة 6 مواقع وهي: قلعة المويلح ومسجدها وقلعة الأزنم وقلعة الملك عبدالعزيز بضباء والمدرسة الأميرية ووسط ضباء التاريخي، كما سجلت بمحافظة أملج 5 مواقع وهي: الحي القديم وسط أملج وقصر الإمارة وقلعة الشيخ سعد بن غنيم ومبنى المالية، وكذلك تسجيل 3 مواقع بتيماء وهي: بئر هداج والبلدة التاريخية (سوق الناجم التراثي) وقصر ابن رمان، وفي محافظة حقل موقعين وهي: قصر الملك عبدالعزيز وقرية علقان.

وأكدت الهيئة أن المواطن شريك أساسي في المحافظة على تراث وطنه ورعايته والعناية به، داعيةً الجميع في ذات الوقت إلى الإبلاغ عن المواقع التراثية المكتشفة؛ لتتمكن الهيئة من الوصول إليها ومن ثم تسجيلها، من خلال منصة بلاغ وحساب الهيئة الرسمي عبر منصات التواصل الاجتماعي وفرع الهيئة بالمنطقة.