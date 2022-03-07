120 شيفا يتنافسون في مسابقة أطيب الأطعمة

جدة: ياسر بن يوسف

تصوير : خالد بن مرضاح

تنافس 120 من الشباب والفتيات الموهوبين والطهاة المحترفين على تقديم أشهى وأطيب الأطعمة والاطباق للفوز بجوائز مسابقة تركز على مكافحة هدر الغذاء، والإرتقاء بثقافة صناعة الطعام، ويحصل المشاركون في المسابقة المقامة ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮاﻑ الجمعية السعودية للطهاة على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية وشهادات التقدير ، حيث تطبق لجنة التحكيم المعايير العالمية للتقيم فنون الطهي ، مما يساهم رفع مستوى الطهاة المحترفين وكذلك في خروج جيل جديد من المبدعين في صناعة الطعام. وأكد الشيف ياسر جاد رئيس الجمعية السعودية للطهاة، أن المسابقة كسرت حاجز الخوف لدى الكثير من الموهوبين ودفعتهم للتقدم خطوات لتحقيق حلمهم وكذلك اظهرت امكانيات وابداعات الشيفات المحترفين ، بعدما أصبحت المنافسات عامة ومتاحة لجميع سواء كانوا هواة أو أصحاب الأعمال الغذائية الصغيرة وحتى ربات البيوت المبدعات، حيث جرت منافسة الطهي المباشر في فئات طبخ تشمل المقبلات والوجبات الخفيفة، وقائمة الخمس أطباق “بارد، شوربة، الطبق الوسط، الطبق الرئيسي، الحلويات”، وأشهى أنواع الطعام والحلويات، حيث يقوم كل متسابق بإعداد وطهي وتقديم طبق رئيسي مكون من نوعين اثنين في مدة لا تزيد عن 45 دقيقة، شريطة أن يتم احضار كافة المكونات وهي بحالتها الطبيعية دون إعداد مسبق لها، دون تشذيب أو تقطيع أو تشريح مسبق.

ولفت إلى أن المسابقة التي ترفع شعار مكافحة الهدف والرقي بثقافة صناعة الطعام، وضعت على رأس معايير تقييم المتسابقين: السرعة، مستوى الإبداع والابتكار، الطعم، ومقدار تمتع الطعام بالمكونات، مقدار توازن وتناغم قائمة الطعام، وقلة المواد الملقاة في النفاية، ومنح كافة المتسابقين سواء في المسابقات الفردية أو الجماعية شهادة مشاركة فقط إذا كان مجموع النقاط التي أحرزوها لا يقل عن 60٪، فيما يحصل على الميدالية الذهبية اذا حاصل على نقاط تتراوح بين 100% و 90%، والميدالية الفضية للحاصلين على نقاط بين 89% و 80%، والبرونزية للذين يحصلون ما بين 79% و 70%.